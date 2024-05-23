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أعداد جريدة الشروق
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إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية

وكالات
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 11:18 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 11:18 ص

أصيب طفلان فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطفلين أصيبا بالرصاص الحي أحدهم في القدم، والآخر بشظايا في القدم واليد، ونقلا إلى المستشفى.

كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقتي المثلث وشنة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين ما تسبب بإصابات بالاختناق عولجت ميدانيا.

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