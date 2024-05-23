واشنطن: العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح لم تصل إلى الحد الذي يثير قلقنا

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في واشنطن الأربعاء إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لم تصل بعد إلى مستوى يمكن أن يثير قلق الإدارة الأمريكية.

وأضاف سوليفان: "ما شاهدناه حتى الآن بخصوص العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة أنها كانت أكثر تحديدا للأهداف ومحدودة ولم تتضمن عمليات عسكرية واسعة في قلب المناطق الحضرية المكتظة بالسكان".

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل قد استجابت لمخاوف الإدارة الأمريكية وما إذا كانت الإدارة تؤيد ما يفعله الجيش الإسرائيلي في رفح، لم يجب سوليفان على السؤال بشكل مباشر، لكنه أشار إلى زيارته لإسرائيل في نهاية الأسبوع، حيث واصل المناقشات التفصيلية المستمرة بشأن رفح منذ أسابيع.

وقال إنه أكد مجددا على الموقف الأمريكي للقيادة الإسرائيلية وإنه تم إبلاغه من قبل الإسرائيليين "بكيفية تطوير أدائهم".

وأكد سوليفان: "علينا الآن أن نرى ما سيحدث من هنا، سنراقب ما يفعله الجيش الإسرائيلي عن كثب ونواصل متابعة كيفية تعديله لأدائه".