حكماء المسلمين: القادة الدينيون ركيزة أساسيةً في بناء السلام وتعزيز استدامته

أكد محمد الأمين، المدير العام للمكتب الإقليمي لمجلس حكماء المسلمين بآسيا الوسطى، أن القادة الدينيين يشكلون ركيزةً أساسيةً في بناء السلام وتعزيز استدامته.

ودعا الأمين، إلى تحويل الحوار بين الأديان إلى شراكات حقيقية تخدم المجتمعات وتنهض بالقيم الإنسانية المشتركة، مشيدًا بالجهود الرائدة لجمهورية كازاخستان في مجال تعزيز الحوار والتعايش والوئام بين أتباع الديانات المختلفة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي نظمها مركز حوار الأديان والحضارات في كازاخستان؛ بحضور عدد من القيادات الدينية والفكرية البارزة، حول دور القادة الدينيين في تعزيز السلام المستدام.

وأضاف أن دور القادة الدينيين في عالم اليوم يتجاوز الإرشاد الروحي إلى بناء جسور الثقة والإلهام، مضيفا أن الأديان، رغم اختلافها، تتقاطع في هدف جوهري هو نشر السلام وترسيخ الكرامة الإنسانية، لافتًا إلى السلطة الأخلاقية التي يتمتع بها القادة الدينيون يجب أن تُسخَّر لتعزيز الإصلاح والوئام، وتشجيع العمل المشترك والحوار بين أتباع الديانات والثقافات.

وأشار إلى تجربة الشراكة النموذجية التي جمعت الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية السابق، التي أثمرت عن وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، مؤكدا أن هذه الوثيقة التاريخية تمثل مرجعية أخلاقية ملهمة للمضي قُدمًا في جهود تعزيز السلام والتعايش.



وجدَّد مجلس حكماء المسلمين التزامه برسالته الإنسانية في نشر ثقافة الحوار والتسامح، والعمل المشترك من أجل بناء عالم أكثر عدلًا وسلامًا واستقرارًا، مؤكدًا أن السلامَ لا يعني غياب الصراع فقط ولكن ترسيخ قيم العدالة والكرامة والازدهار والوئام.