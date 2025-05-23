كييف تقترح أن تمول دول الاتحاد الأوروبي الجيش الأوكراني بشكل مباشر

اقترح وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، اليوم الجمعة، أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل الجيش الأوكراني بشكل مباشر من أجل مواجهة الغزو الروسي المستمر منذ 2022.

وقال مارشينكو في بيان حكومي نشره على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة: إن "الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب".

وأشار مارشينكو إلى أن نفقات القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، فأن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكد مارشينكو على ضرورة استمرار تلقى الجيش الأوكراني للتمويل من الخارج حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وشدد وزير المالية الأوكراني على أن "الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائما، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم"، مضيفا "أن دعم أوكرانيا هو استثمار في استقرار أوروبا".

وتتضمن الميزانية الأوكرانية لعام 2025 نحو 28 مليار دولار أمريكي للدفاع. بيد أن أعضاء البرلمان الأوكراني أشاروا إلى أن النفقات الفعلية ستكون أعلى بكثير بحلول نهاية العام.

وتمول الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية.