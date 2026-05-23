أوقاف بني سويف: تخصيص 161 ساحة و322 خطيبا لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 1447 هـ، من خلال إعداد وتجهيز 161 ساحة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، من الساحات الملحقة بالمساجد، والساحات المخصصة بالمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والمعاهد الأزهرية، للتيسير على المواطنين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لأداء شعائر صلاة العيد.

وأوضح الدكتور سعيد حامد، وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، أن خطة المديرية التي تم عرضها على المحافظ اللواء عبدالله عبدالعزيز، تضمنت الإشارة إلى تجهيز 37 ساحة بدائرة مركز ومدينة بني سويف (24 ساحة بالمركز و13 بالبندر)،.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحهيز 16 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و25 ساحة بمركز ومدينة ببا، و16 ساحة بمركز ومدينة ناصر، و17 ساحة بمركز ومدينة الواسطى، و20 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و30 ساحة بمركز ومدينة إهناسيا، بإجمالي 322 خطيبا موزعين على كل الساحات المخصصة بواقع خطيبين لكل ساحة (أساسي واحتياطي).