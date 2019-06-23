رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين: 23 مليار دولار حجم الاستثمارات السورية فى مصر

خلدون الموقع: نجاح استثماراتنا بمصر يرجع لدعم الحكومة والشعب وتوفير المناخ الملائم
تستحوذ مصر على 23 مليار دولار من أموال السوريين فى الخارج، تبعا للإحصائية صادرة عن الامم المتحدة استند اليها خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الاعمال السوريين فى حديثه إلى «مال وأعمال ــ الشروق».
«نحن على ثقة أن الجهات الرقابية المصرية تملك من الكفاءة والخبرة ما يمكنها من الوقوف على حقيقة الامور وما اشيع مؤخرا عن عمل السوريين فى مصر» ــ اضاف الموقع.
وأصدر تجمع رجال الاعمال السوريين بمصر برئاسة المهندس خلدون الموقع بيانا أكدوا فيه على العلاقات المصرية السورية الوطيدة على مر التاريخ والحاضر والمستقبل وأن مصر هى الدولة الوحيدة التى قدمت كل الدعم لمن وفد إليها من السوريين.
وأعلن خلدون الموقع أن السوريين فى مصر ومن خلال تجمع رجال الاعمال السورى بمصر يتقدمون بالشكر والتقدير لمصر وأهلها الذين وقفوا إلى جانب أشقائهم السوريين بالدفاع عنهم والرد على ما ورد فى البلاغ الذى تم تقديمه بحقهم للنيابة المصرية من قبل أحد المحامين، والذى استهدف تواجدهم والتشكيك فى مصادر اموالهم واستثمارتهم ومستقبلها.
وأشار البيان إلى أن توافد السوريون إلى مصر بدأ عقب الأزمة التى طالت سوريا، وقد قدمت مصر ذلك الحين رغم أزمتها كل الدعم لمن وفد إليها من السوريين. وذكر البيان أنه فى تلك الفترة الحرجة تم تأسيس تجمع رجال الأعمال السورى فى مصر ليشكل اطارا وممثلا لخيار السوريين بما رفعه من شعار عدم التدخل بالشأن الداخلى فى مصر وعدم التعاطى بالشأنين السياسى والدينى من حيث المبدأ، والالتزام فقط بالعمل الاقتصادى والاجتماعى.
وأكد البيان أن الشعب السورى قد سكن فى قلوب إخوانهم المصريين قبل ان يسكنوا فى بيوتهم، فاحسنوا استقبالهم ووفادتهم، وكان لابد للسورى ان يعبر عن امتنانه وتقديره لهذا الموقف النبيل بألا يكون ضيفًا ثقيلا أو عبئا على مصر واقتصادها ومجتمعها، فقام للعمل، كافح وبذل قصارى جهده ليكون قيمة مضافة بما يقدمه وليس حالة تنافسية لما هو قائم اصلا.
فافتح مطاعمه التى تقدم مأكولاته السورية، وأنشأوا استثمارات تزيد عددها على ٥٠٠٠ استثمار بمختلف القطاعات الهندسية والتحويليلة والكيماوية والدوائية والاثاث والمفروشات، وكان واضحا نشاط السوريين فى محال الصناعة النسيج والالبسة لتساهم بمنتجاتها فى التعويض عن المستورد من الصينى والتركى فى السوق المصرية. وقد وفرت هذه الاستثمارات فرص العمل لآلاف من أشقائنا من الشباب المصرى.
وأكد البيان أنه لا شك ان من أهم العناصر نجاح الاستثمارات السورية فى مصر، يعود لاحتضان مصر دولة وشعبا لإخوانهم السوريين ما وفر المناخ والبيئة المناسبة لهم وهو ما لم يتوافر للسوريين فى بلدان اخرى توجهوا إليها.