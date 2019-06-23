اتهامات متلاحقة لترامب بالتحرش الجنسى

تتلاحق الاتهامات المتواصلة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتحرش من قبل العديد من النساء، من بينهن موظفات وملكات جمال وممثلات إباحيات، وفى كل مرة يسعى لإنكار الاتهامات، الموجهة له بالاعتداء.

حتى الآن بلغ عدد من اتهمن ترامب بالتحرش بهن، أكثر من 20 امرأة، آخرهن مساء الجمعة، بعد توجيه اتهام جديد له بالتحرش بالنساء، من قبل لكاتبة الأمريكية أى جين كارول الاتهام له بالاعتداء.

وقالت أى جين كارول، فى مقال بمجلة «نيويورك»، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتدى عليها جنسيا فى غرفة تغيير ملابس بمتجر فى نيويورك قبل عقدين من الزمن، عندما التقت به صدفة، ورفض ترامب هذه المزاعم، وأعلن فى بيان إنه لم يلتقِ بها فى حياته.

اتهام كارول لم يكن الوحيد الموجه للرئيس الأمريكى، وهناك عدة اتهامات تستعرض «الشروق» أبرزها فى السطور التالية:

ستورمى دانيلز

أعلنت نجمة الأفلام الإباحية، ستورمى دانيلز، فى 2018، أنها مارست الجنس مع ترامب عام 2006، وأن محاميه مايكل كوهين دفع لها 130 ألف دولار مقابل الصمت عن الفضيحة.

جيسيكا ليدز

جيسيكا ليدز، إحدى سكان مانهاتن، قالت عام 2016 إنها ذات يوم فى فترة السبعينيات، حيث كانت على متن الطائرة متوجهة إلى نيويورك ويجلس ترامب بالقرب منها، رفع مسند المقعد وبدء يلامس جسدها بغير رضاها.

روت سمانثا هولفى

قالت ملكة جمال نورث كارولينا السابقة، روت سمانثا هولفى، عام 2016 إنها خلال مشاركتها فى مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، التى كان ينظمها ترامب، إن ترامب كان يزور المرشحات فى الكواليس وينظر إليهن بشبق.

سامر زيرفوس

اتهمت ترامب بالتحرش والاعتداء عليها جنسيا فى أحد فنادقه بلوس أنجلوس فى عام 2007، أثناء فترة مشاركتها فى برنامج بتلفزيون الواقع، الذى كان ينشطه ترامب فى الفترة ما بين العامى 2003 و2015.

كارين مكدوجال

عارضة مجلة «بلاى بوى»، أعلنت على وسائل الإعلام بأنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب لمدة 10 أشهر فى عام 2006.

كريستين أندرسون

أما الفتاة كريستين أندرسون، أكدت لصحيفة «واشنطن بوست»، ما أعلنته فى أكتوبر 2016، بأن الرئيس دونالد ترامب قام بالاعتداء عليها جنسيا فى التسعينيات بإحدى الملاهى الليلية بمدينة نيويورك.