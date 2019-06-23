صدرت الصين 392 ألف مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بانخفاض9ر4 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات صناعية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.

وعلى وجه التحديد، تراجعت صادرات سيارات الركاب 5ر14 بالمئة على أساس سنوي إلى 259 ألف وحدة خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت صادرات السيارات التجارية بواقع 7ر21 بالمئة على أساس سنوي إلى 133 ألف وحدة، بحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في شهر مايو وحده، صدرت البلاد 78 ألف مركبة، بانخفاض 4ر16 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الجمعية أن كبرى شركات صناعة السيارات شهدت تراجعا في عائدات أعمالها بنسبة 2ر9 بالمئة، مسجلة 26ر1 تريليون يوان خلال فترة يناير- أبريل.

وشهدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجعا في مبيعاتها للسيارات للمرة الأولى خلال أكثر من عقدين في عام 2018.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الحكومة عن تدابير لتعزيز مبيعات السيارات، تشمل منع الحكومات المحلية من فرض سقف على استهلاك واستخدام سيارات الطاقة الجديدة.