115 عرضًا تمثل عشر جامعات تخوض سباق الدورة الرابعة والنصيب الأكبر للقاهرة وعين شمس.

تبدأ الأحد أعمال لجنة مشاهدة العروض المتقدمة للدورة الرابعة من «مواسم نجوم المسرح الجامعى ــ عودة الروح»، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا، صرح بذلك أ.د. فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق وأضاف أن اللجنة تضم فى عضويتها كلا من النقاد: باسم صادق، هند سلامة، ومى سليم.

وقال الفنان خالد جلال رئيس ومؤسس المهرجان إن العروض المتقدمة للدورة الجديدة بلغ عددها (115) عرضا، تمثل ــ ولأول مرة ــ عشر جامعات مصرية هى: القاهرة ــ عين شمس ــ حلوان ــ المستقبل ــ الإسكندرية ــ دمياط ــ بنها ــ المنصورة ــ بورسعيد والفيوم.

حيث تشارك جامعة القاهره بـ33 عرضا: «رغبة» إخراج محمد شيخ العرب، «رغبة تحت شجرة الدردار» إخراج عزيز برعى، «العاهرة الفاضلة» إخراج عبدالرحمن أحمد عبدالله، «المصير» إخراج النقراشى أحمد، «رجلان وامرأتان» إخراج محمد طارق، «يوم من زماننا» إخراج أحمد محمد على، «الدب» إخراج عمر هشام عبدالعزيز، «المنور» إخراج هادى محيى الدين، «الباب المغلق» إخراج محمد زلط، «الدب المزيف» إخراج عبدالرحمن ابراهيم، «أغنية على الممر» إخراج أحمد عبدالبارى، «الشيطان يسكن فى بيتنا» إخراج أحمد على محمود، «ساعى البريد» إخراج محمد مدين، «فصيل على طريق الموت» إخراج عادل عبدالرازق، «الرهان» إخراج محمد أشرف، «الكمامة» إخراج مصطفى محمود سيد.

«أجراس الخطر» إخراج أحمد السيد، «منحنى خطر» إخراج حسام سالم، «المدينة العجيبة» إخراج يوسف مصطفى، «ستة على طاولة العدالة» إخراج عبدالرحمن شعراوى، «عائلة توت» إخراج محمود الحلوانى، « فئران ورجال» إخراج محمد يسرى وبيجاد عصام، «التحول» إخراج أحمد شبل.

«دراما الشحاتين» إخراج أسامة عاطف، «الأيام المخمورة» إخراج أحمد يحيى، «أغنية على الممر» إخراج عمرو جبر، «المؤسسة» إخراج أحمد شتا، «النطحة» إخراج عبدالرحمن العربى، «المزاد» إخراج هشام طارق، «أفراح القبة» إخراج محمد بكر،» هل كنت لتفعل» إخراج محمد أشرف طه، «الإخوة كرامازوف» إخراج عمر وهبة، «حدث فى حديقة الحيوان» إخراج شريف رجب.

ومن جامعة عين شمس 63 عرض: «بيدرمان ومشعلو الحرائق» إخراج محمد صلاح حامد، «نهاية اللعبة» إخراج أحمد محمد صابر، «موتى بلا قبور» إخراج سعيد سالمان، «البجعة» إخراج محمد أحمد شبل، «أوديشن» إخراج أحمد علاء، «مسيرة بالغابة» إخراج، «عائلة توت» إخراج أيمن سرور، «موت فوضوى صدفة إخراج أحمد علاء»، «الوداع» إخراج مينا منير فوزى، «أوسكار والسيدة الوردية» إخراج اسامة ابراهيم، «العين السحرية» إخراج عمر مبارك، «حريم النار إخراج أحمد مجدى، «الجلسة سرية» إخراج عمر ايهاب، « نهاية اللعبة» إخراج حمدى عرابى، «آخر الشارع» إخراج ياسمين عوض قرنى، «رحلة حنظلة» إخراج عز جمال، «أنشودة بلا كلام» إخراج شريف ابراهيم احمد، « لما روحى طلعت» إخراج زياد هانى كمال، «لكنها تدور» إخراج عمرو صلاح الدين محمد، «الدنيا رواية هزلية» إخراج محمد عادل أحمد، «الملك لير» إخراج أدهم احمد، «الحادثة» عمر ايهاب عمر، «أنشودة نوتردام» إخراج أحمد بيرسى، «نساء شكسبير» إخراج نادين خالد، «كلهم ابنائى» إخراج مى صبرى سعد، «مسافر ليل» إخراج اشرف رشاد، «الضيف» إخراج محمد اسامة، «الحادثة» إخراج حازم احمد، «الاميرة تنتظر» إخراج محمد عمرو، «البوفية» إخراج عمرو مهنا، «عائلة توت» إخراج محمود صلاح، «قصة حديقة الحيوان» إخراج محمد عمرو، «نهاية اللعبة» إخراج حسام سعيد جوده، ؟؟؟؟«افعل ما شئت يا مت»؟؟؟؟ إخراج أحمد سعيد حامد، «الجلسة سرية» إخراج محمد طه، «كرابو» إخراج مصطفى جلال، «المهزلة الأرضية» إخراج على محمد كيلانى، «أغنية على الممر» إخراج فادى أيمن، «المزاد» إخراج مينا مكرم، «حريم النار» إخراج عمر شريف يوسف، «الفخ» إخراج عمر أحمد مبارك، «أحدب نوتردام» إخراج هيثم محمد، «لا مفر» إخراج مصطفى حلمى، «مونولوج الوداع» إخراج كريم عادل، «الاستاذ كلينوف» إخراج طارق عصام، «الكاتب فى شهر العسل» إخراج حسام علاء، «البوفيه» إخراج على الكيلانى، «راشومون ايفيكت» إخراج محمد خلفاوى، «النافذة» إخراج أحمد مجدى، «الأسياد» إخراج بيتر جورج، «فى انتظار جودو» إخراج محمد عبدالله، «ريا وسكينة» إخراج محمد عبدالفتاح، «أوسكار والسيدة الوردية» إخراج أسامة مهنا، «آدم وملك» إخراج حسام علاء، «أصحاب السعادة» إخراج محمد هشام، «وفاة بائع متجول» إخراج سعيد مدكور، «نزهة فى أرض المعركة» إخراج مصطفى رشاد، «الحبل» إخراج بدر عفيفى، «الزيارة» إخراج محمد أسامة، « لعبة الموت» إخراج عبدالرحمن إيهاب، «مسافر ليل» إخراج أحمد حرز الله، «ايزابيل وثلاث سفن ومشعوذ» إخراج محمود جراتسى، « سيدة الفجر» إخراج نور عبدالله.

كما تشارك من جامعة حلوان (6) عروض هى: «قصة حديقة الحيوان» إخراج مصطفى ياسر، «المهزلة الأرضية» إخراج أحمد جمال، قصة حديقة الحيوان» إخراج عبدالله خالد، «الظلام» إخراج محمود عبدالحفيظ، «علامة استفهام» إخراج مصطفى حنفى، «الدرس» إخراج أحمد سيف، وتشارك جامعه المستقبل بعرضى «راشومون» إخراج كريم شهدى، «هاملت» إخراج خالد الشيمى.

ومن جامعة الإسكندرية، يشارك العرضان: «انحراف فى قصر العدالة» إخراج أحمد ابراهيم و«ليلة القتلة» إخراج محمود جمال.

كما يشارك عرض ؟؟؟؟«افعل شيئا يا مت»؟؟؟؟ إخراج بلال محمد على من جامعة دمياط.

وتشارك جامعة بنها بعرضين: «فندق العالمين» إخراج إسلام محرم، «ليلى» إخراج محمد طارق.

ومن جامعة المنصورة يشارك «طرح الحرير» إخراج محمد الشربينى، «رقصة التطهير المقدس» إخراج محمود الديسطى.

كما تشارك جامعة بورسعيد بعرض «تاجر البندقية» إخراج امير مشالى، جامعة الفيوم بعرض «إثبات العكس» إخراج محمد كسبان.