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الفتح السعودي يعلن تعاقده مع الهولندي فريدي

د ب أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 9:08 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 9:08 م

 

أعلن مجلس إدارة نادي الفتح السعودي، التعاقد مع الهولندي ميتشيل فريدي لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر" :"المهاجم الهولندي ميتشيل فريدي نموذجي"، ولم يكشف النادي عن مدة العقد.

وبدأ فريدي مسيرته الاحترافية موسم 2011 / 2012 مع نادي إكسيلسيور الهولندي، ثم انتقل إلى فينورد، وانضم لصفوف هيرينفين موسم 2015 / 2016.

وسبق له تمثيل فريق بلوسبور عام 2017، ولعب في صفوف نادي بريدا منذ عام 2018.

وخاض فريدي مع بريدا 39 مواجهة في مختلف البطولات، سجل خلالها 13 هدفا.


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