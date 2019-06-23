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ترامب يعرب عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون شروط مسبقة

ترامب
ترامب
واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 7:11 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 7:11 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن رغبته في إجراء حوار مع مسؤولين إيرانيين دون فرض شروط مسبقة.

وقال ترامب وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إنني لا أسعى لشن حربا وأن حدث ذلك سيكون دمارا لم يحدث من قبل ولكنني لا أسعى أن يحدث ذلك ولكن لا يمكنك أيضا أن تملك سلاحا نوويا.

وأوضح ترامب أنه بالنسبة له لا يرغب في أن يكون هناك شروط مسبقة، مشيرًا إلى أنه لم يرسل لطهران رسالة بشأن تحذيرهم لشن هجوم.
وأضاف الرئيس الأمريكي "لم أرسل رسالة ولا أسعى لشن حربا وأعتقد أن إيران ترغب في إجراء مفاوضات".


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