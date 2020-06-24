سانا: استشهاد جنديين و4 إصابات نتيجة قصف صاروخي بالسويداء ودير الزور

أسفر قصف صاروخي على المواقع العسكرية للجيش السوري في كباجب غرب دير الزور ومنطقة السخنة، ومدينة صلخد جنوب السويداء، عن استشهاد جنديين وإصابة أربعة جنود آخرين.

وأفاد مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الثلاثاء، بظهور أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر أطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض المواقع العسكرية للجيش في كباجب غرب دير الزور وفي منطقة السخنة، مشيرًا إلى استهداف أحد المواقع العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، بالتزامن مع ذلك.

وذكر أن القصف الصاروخي أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة أربعة جنود آخرين بجراح، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء وكباجب بريف دير الزور، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، في وقت سابق من مساء الثلاثاء.