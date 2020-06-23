الجزائر تدين القصف الحوثي للرياض وتؤكد تضامنها التام مع السعودية

أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للقصف الذي طال العاصمة السعودية الرياض والذي نفذته المليشيات الحوثية.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الثلاثاء: "تستنكر الجزائر بشدة القصف الذي طال عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتجدد رفضها الكامل لأي اعتداء على أي بلد عربي".

وأضاف البيان "وإذ تعبر الجزائر مجددا عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فإنها تدعو إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وتفضيل لغة الحوار كسبيل أنجع لتجاوز كل الخلافات من أي طبيعة كانت".

يذكر أن المليشيات الحوثية في اليمن حاولت استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وإطلاق صواريخ باليستية باتجاه الرياض ونجران وجازان.