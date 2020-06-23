171 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة إلى 42927 حالة، بعد إحصاء 280 حالة إضافية بينها 171 وفاة جديدة مسجلة منذ أمس الاثنين.

كما تشمل الأرقام المعدلة 109 وفيات حدثت في أبريل ومايو الماضيين ويونيو الحالي ولم تسجل سابقا كوفيات سببتها الإصابة بفيروس كورونا حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء.

فيما أظهر إحصاء للبيانات الرسمية أن إجمالي الوفيات المشتبه بأنها نجمت عن الإصابة بمرض كوفيد-19 في بريطانيا، تجاوز 54 ألفا وبلغ 54139 حالة، مما يجعل المملكة المتحدة إحدى دول العالم الأكثر تضررا من الجائحة.