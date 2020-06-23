 جوتيريش: خطة إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية تهدد إرساء السلام في المنطقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

جوتيريش: خطة إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية تهدد إرساء السلام في المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 10:46 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل، إلى التخلي عن خطتها لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها تشكل "انتهاكا يعد من الأخطر على القانون الدولي".

وقال جوتيريش في تقرير صدر اليوم الثلاثاء: "ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن الخطة لاقت معارضة حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن "ضم إسرائيل الأحادي لأي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين وسيكون ذلك كارثيا على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك