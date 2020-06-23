جوتيريش: خطة إسرائيل لضم مناطق بالضفة الغربية تهدد إرساء السلام في المنطقة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إسرائيل، إلى التخلي عن خطتها لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها تشكل "انتهاكا يعد من الأخطر على القانون الدولي".

وقال جوتيريش في تقرير صدر اليوم الثلاثاء: "ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن الخطة لاقت معارضة حتى داخل المجتمع الإسرائيلي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن "ضم إسرائيل الأحادي لأي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين وسيكون ذلك كارثيا على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها".