نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا بالصحة: لم نسجل أي حالة ارتداد إصابة بالفيروس

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لم تسجل أية حالة ارتداد للإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرة إلى أن الأمر لم يُثبت علميًا حتى الآن.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أنه تم تسجيل حالتين استثنائيتين فقط في الصين واليابان، مؤكدة أنه لا يوجد إعادة عدوى خلال الموسم الحالي للفيروس.

ولفتت إلى أن ارتداد الإصابة للشخص مرة أخرى من الممكن تحديده بعد مرور عام على الإصابة، موضحة أن بعض الفيروسات تعطي مناعة في بادئ الأمر، ثم تحدث تغيرًا وتعيد العدوى مرة أخرى.

وذكرت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالصحة أن تحديد عودة الإصابة بنفس الشدة أو شدة أقل لا يمكن تحديده خلال الفترة الحالية، ذاكرة أن العالم لا يمتلك خبرة عن إمكانية تحور «كوفيد - 19» مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و85 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 56 ألفًا و809 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 16 ألفًا و614، من ضمنهم 15 ألفًا و133 متعافيًا.