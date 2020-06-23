الفلبين تسعى لتعزيز استخدام التكنولوجيا في التنظيم المالي

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، بنجامين ديوكنو، إن البنك يبحث عن حلول تكنولوجية، مثل استخدام التحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي، لتبسيط عمليات الفحص اليدوي التي يقومون بها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن ديوكنو قوله في منتدى افتراضي حول التكنولوجيا المالية، إن التشغيل الآلي (أو/الأتمتة/أو)، سيعزز احترام المواعيد وجودة صنع القرار والاشراف على شكاوى العملاء في البنك المركزي.

وقد تم جمع فريق مخصص من البنك المركزي للقيام بمراقبة موسعة للمشهد السيبراني، لتطوير استجابات قائمة على المخاطر، والتنسيق مع المؤسسات الخاضعة للإشراف بشأن التهديدات الناشئة، وذلك بهدف تعزيز الإشراف على التكنولوجيا المالية والمخاطر السيبرانية.