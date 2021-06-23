قال الفنان حجاج عبدالعظيم، إنه استفاد بالعمل مع الفنان صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية، معقبًا: «حسسني بالأمان والتواضع وأن كلنا أد بعض».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الفنان صلاح السعدني كان مرح في كواليس العمل، مشيرًا إلى أنه كان يؤدي مشاهد الضرب بطريقة حقيقية.

وذكر أن المخرج إسماعيل عبدالحافظ هو من رشحه للشخصية التي أداها في مسلسل ليالي الحلمية، مضيفًا أن دوره في العمل كان لا يتخطي الـ 7 مشاهد في 7 حلقات فقط.

وأوضح أن الكاتب أسامة أنور عكاشة زاد من مساحة دوره بعد أن أعجب بتمثيله، مؤكدًا أنه كان يدعمه دراميًا للغاية.

وعن الفنان الراحل علاء ولي الدين، أشار إلى عمله معه في العديد من الأعمال، لافتًا إلى تواصل المخرج شريف عرفة معه لأداء مشهده الشهير في فيلم الناظر؛ نظرًا لخبرته في المسرح وهي الطريقة التي كان سيتم تصوير المشهد بها.



