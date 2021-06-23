فرار الصحفي البارز كارلوس تشامورو من نيكاراجوا وسط موجة اعتقالات

فر الصحفي البارز كارلوس تشامورو من نيكاراجوا وسط موجة اعتقالات لمنتقدي الحكومة في الأسابيع الأخيرة.

وقال الصحفى، نجل الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو وشقيق المرشحة الرئاسية كريستيانا تشامورو، الثلاثاء، إنه غادر البلاد مع زوجته لحماية حريتهما.

وكان أكثر من عشرة من منتقدي الحكومة اعتقلوا في الأسابيع القليلة الماضية، بينهم عدد من المتنافسين على نيل ترشيح تحالفات المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 نوفمبر.

وتخضع كريستيانا تشامورو للإقامة الجبرية منذ بداية يونيو بتهمة غسل الأموال من بين أمور أخرى.

وقال كارلوس تشامورو إن الشرطة فتشت منزله في ماناجوا لساعات ليلة الاثنين ، مضيفا: "كانوا يبحثون عني. كان الهدف هو الإمساك بي".

وقال إنه سيواصل تقديم التقارير من دولة الحرية، دون أن يحدد مكانه. وكان قد ذهب إلى المنفى في كوستاريكا عام 2019 لمدة عام تقريبا.

وتتهم المعارضة حكومة الرئيس دانيال أورتيجا، الذي يحكم البلاد منذ أوائل عام 2007، بمحاولة القضاء على المنافسين المحتملين قبل انتخابات نوفمبر.