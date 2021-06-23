مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أتوقع إصدار قرار من مجلس الأمن حول سد النهضة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إنه سيتم التوجه إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، بكل الدعم والتأييد من كامل الدول العربية.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، أنه من الوارد جدًا إصدار قرار من قبل مجلس الأمن حول الأزمة، وخاصة بعد أن تتقدم مصر والسودان بمشروع قرار.

وأوضح أنه لا يتوقع أن تقوم أي دولة من الدول الكبرى في مجلس الأمن برفض هذا المشروع، وخاصة أنه يتعلق بموضوع مصيري، متوقعًا أن يحصل المشروع على الأصوات التسعة اللازمة لتمريره.

وعند سؤاله عن تفاصيل مشروع القرار الذي ستتقدم به مصر والسودان، أجاب بأنه ليس لديه أي تفاصيل متعلقة به، باعتباره قرار سياسي، موضحًا أنه يجب سؤال الدولتين عن هذا الأمر.

