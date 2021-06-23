انعقاد ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الشامل في الأقصر

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عقد بمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر فعاليات الندوة التعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بقاعة نادي الشبان المسلمين.

حضر الندوة عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت واللواء أشرف أبو عيش مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بهيئة التأمين الصحي الشامل وأسامة شاهين مدير عام التسويق والعلاقات العامة، ماجد البيالي مدير عام خدمة المستفيدين، محمود عبد الوهاب مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي.

حضر اللقاء عمد ومشايخ القرى والجمعيات الأهلية والشخصيات العامة، وتناولت الندوة التعريفية شرح منظومة التأمين الصحي الشامل وأهدافها وآليات عملها، وما توفره من رعاية وخدمات صحية متكاملة ذات جودة عالية للمواطنين.

يأتى ذلك في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين منظومة التأمين الصحي، وتقديم الخدمات العلاجية والطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري خاصة للفئات الأكثر احتياجا.