هيتزلسبرجر يكشف عن رفض يويفا لطلب إضاءة ملعب أليانز أرينا بألوان قوس قزح في مايو

قال لاعب الوسط الدولي الألماني السابق توماس هيتزلسبرجر، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (يويفا)، كان قد رفض طلبا لإضاءة ملعب ميونخ بألوان قوس قزح في شهر مايو الماضي.

وكان (يويفا) قد ذكر أن ألمانيا لا يمكنها إضاءة الملعب لمباراتها أمام المجر في أمم أوروبا 2020، وذلك بسبب اعتبار ذلك بيانا سياسيا تجاه رئيس الوزراء المجري اليميني المحافظ فيكتور أوربان.

وكان الاتحاد القاري قد سمح لقائد وحارس مرمى ألمانيا مانويل نوير بارتداء شارة قيادة الفريق والتي تحتوي على ألوان قوس قزح خلال البطولة.

وقال هيتزلسبرجر، الذي كشف عن مثليته الجنسية قبل سبعة أعوام، إن تصرفات (يويفا) جاءت متناقضة، وأوضح في تصريحات لقناة "زد دي إف" أن الطلب الأصلي الذي تم التقدم به في مايو الماضي، لم يكن في أيام المباريات، ليتم رفضه من الاتحاد الاوروبي وذلك بسبب أنه جاء في وقت قصير قبل البطولة التي تختتم في 11 يوليو المقبل.

وأضاف رئيس شتوتجارت، أنه يعلم ذلك جيدا لأنه يعمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم في قضايا التنوع، وقد طالب اتحاد الكرة ببذل المزيد من الجهد في تلك المسألة، لكن غضبه كان موجها ناحية (يويفا).

وقال هيتزلسبرجر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "عزيزي يورو 2020، لا تكن منزعجا من قوس قزج، فكر في أولئك الذين مازالوا يتعرضون للتمييز، إنهم يحتاجون للدعم ولدعمك أنت أيضا".

من جانبه قال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني: "شخصيا سأكون سعيدا جدا إذا ما تم إضاءة الملعب بتلك الألوان".