الصليب الأحمر السنغافوري يتعهد بتخصيص 50 ألف دولار لدعم أفغانستان

تعهد الصليب الأحمر السنغافوري، بتخصيص 50 ألف دولار سنغافوري؛ لدعم المجتمعات المتضررة في أفغانستان بعد الزلزال العنيف الذي ضرب شرق البلاد أمس.

وأوضحت المنظمة السنغافورية، حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الخميس، أن هذه المساهمة ستدعم الاحتياجات الفورية للمتضررين، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الطارئة للصدمات والمواد غير الغذائية وكذلك المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إطلاق نداء عام لجمع التبرعات لدعم عمليات الإغاثة والإنعاش.

من جانبه، قال الأمين العام للصليب الأحمر السنغافوري والمدير التنفيذي، بنيامين وليام "نشعر بحزن عميق لما وقع من دمار وخسائر في الأرواح، خاصة بالنسبة لبلد يواجه بالفعل أزمة اقتصادية وإنسانية حادة".

وأضاف: "الناجون في حاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والمأوى، ونحن نعمل مع شركائنا على الأرض لتوفيرها، الطريق أمام إعادة البناء والتعافي سيكون صعبا، ونحن نناشد الجميع لتقديم يد المساعدة".

يشار إلى أن الزلزال الذي بلغته قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، تسبب في مصرع أكثر من ألف شخص، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار مهام البحث والإنقاذ.