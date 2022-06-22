ألمانيا ترسل أطقم إغاثة إلى منطقة الزلزال المدمر في أفغانستان

أعلنت الحكومة الألمانية إرسال أطقم إغاثة ألمانية إلى منطقة الزلزال المدمر الذي وقع في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان صباح أمس الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، في برلين اليوم الخميس: "الشيء الوحيد المهم في مثل هذه اللحظات هو واجب الإنسانية حيال أناس في أزمة. وقد بدأنا بالفعل في تقديم مساعدات طبية عن طريق شركائنا الإنسانيين ميدانيا؛ كما أن هناك فريقا في الطريق (إلى هناك) من منظمة يوهانيتر الخيرية المدعومة منا".

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن المنظمة ستدعم أعمال الإنقاذ ميدانيا بتوفير أجهزة تقنية ومساعدات طبية وبتوفير أطقم عمل أيضا.

وذكرت بيربوك أن الحكومة تعتزم زيادة الموارد المالية للمنظمة الخيرية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من المساعدات للمنظمة في الأيام المقبلة.

وأكدت بيربوك أن المساعدات لم تذهب إلى طالبان بل إنها تذهب إلى منظمات إغاثية يمكنها أن تصل مباشرة إلى الناس هناك مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

وحسب البيانات الرسمية، لقي ما لا يقل عن 1000 شخص حتفه وأُصِيْب 1500 شخص آخر في الزلزال المدمر الذي وقع في منطقة في أفغانستان تقع على الحدود مع باكستان صباح أمس. وتبدي السلطات الأفغانية تخوفها من ارتفاع عدد الضحايا.

وقالت بيربوك إن الحكومة الألمانية تسير منذ بضعة شهور في الطريق الضيق لمساعدة أفغانستان بدون أن تدعم حكومة طالبان " وإذا لم نكن على استعداد للسير في الطرق الضيقة فإننا عندئذ نغمض أعيننا عن الواقع أو عن مسؤوليتنا".

واختتمت الوزيرة كلامها قائلة إن بلادها لم تخفض مساعداتها الإنسانية وإنها أكبر مانح إنساني لأفغانستان.