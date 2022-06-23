الأمم المتحدة: منطقة جايان هى الأكثر تضررا من الزلزال الذى ضرب أفغانسان

أكد مكتب تنسيق الشئون الانسانية بالامم المتحدة أن الزلزال الذى بلغت قوته 5.9 درجة والذى ضرب افغانستان فجر اليوم بالتوقيت المحلى أثر على مقاطعتى باكتيكا وخوست، مشيرا إلى أن الزلزال - الذي تم تسجيله على عمق 10 كيلومترات - شعر به السكان في المقاطعات المجاورة بما في ذلك كابول وكذلك في اسلام أباد وباكستان والهند .

المكتب الاممى أشار - فى تقرير وزعه يانس ليركا المتحدث باسم المكتب فى جنيف - إلى ان المناطق المتضررة التي تم تحديدها حتى الان تشمل برمال وزيروك ونيكا وجيان في مقاطعة باكتيكا ومنطقة سبرا في مقاطعة خوست.

ولفت الى ان المعلومات الواردة تفيد بان منطقة جايان في مقاطعة باكتيكا هي الأكثر تضررا حيث قتل ما يصل الى 200 شخص وجرح 100 شخص وكثير منهم اصاباتهم خطيرة.

واكد التقرير ان العدد النهائى للقتلى والجرحى لم يتم إحصاؤه بعد، خاصة وأنه من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والانقاذ .

نوه تقرير الامم المتحدة الى ان ما يصل الى 1800 منزل قد دمرت كما لحقت أضرار في جيان وبما يمثل 70 % من مجموع المساكن في المنطقة فى الوقت الذى ورد ان 25 شخصا قتلوا وأصيب 20 اخرون في منطقة سبرا باقليم خوست.

وقال التقرير ان وزارة الدفاع أرسلت بالفعل خمس طائرات هليكوبتر الى ولاية بكتيكا لتسهيل تقديم الاسعاف وكذلك فريق طبي واحد الى منطقة جايان كما نشرت اليونيسف ما لا يقل عن 12 فريقا من العاملين الصحيين في المقاطعة اضافة الى العديد من فرق الصحة والتغذية المتنقلة في منطقة برمال في مقاطعة باكتيكا ومنطقة سبرا في مقاطعة خوست.

ولفتت الامم المتحدة الى ان الاحتياجات الفورية التي تم تحديدها تشمل رعاية الاصابات الطارئة والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمساعدة الغذائية ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وذكر تقرير الامم المتحدة انه على الرغم من استمرار جهود البحث والانقاذ الا أن الأمطار الغزيرة والرياح تعرقل جهود المروحيات التي ورد انها غير قادرة على الهبوط .. فى نفس الوقت الذى تقوم سلطات الأمر الواقع في الوقت الحاضر بنقل الضحايا الى شارانا ومستشفى باكتيكا ومستشفى أورجون مع اغلاق الطريق بين شاهيدانو تشوك ومستشفى شارانا أمام حركة المرور المدنية لتسهيل نقل الجرحى .

وأكد مكتب تنسيق الشئون الانسانية أنه من المقرر إجراء تقييمات مشتركة للاحتياجات تشمل اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمات اخرى .