البنك المركزي الفلبيني يتعهد باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للسيطرة على التضخم

قال محافظ البنك المركزي الفلبيني بنجامين ديوكنو، المنتهية ولايته اليوم الخميس، إن البنك "على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإعادة معدل التضخم" إلى النسبة المستهدفة على المدى المتوسط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البنك يتوقع الآن أن يتراوح معدل التضخم هذا العام ما بين 5% و4.2% خلال عام 2023، أعلى من التوقعات السابقة خلال اجتماع البنك في مايو الماضي.

وتأتي تصريحات ديوكنو قبل أن يبدأ منصبه الجديد وزيرا للمالية.

ومن المقرر أن يخلفه فيليب ميدالا ابتداء من الأول من يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يترأس اجتماع مجلس البنك في أغسطس المقبل.