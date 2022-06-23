إسكوم الجنوب إفريقية للطاقة تؤكد وجود احتجاجات عمالية في بعض المحطات

تتزايد التوترات في شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" في جنوب إفريقيا، حيث تؤكد الشركة وجود احتجاجات في عدد من محطات الطاقة عقب انهيار مفاوضات الأجور، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال المتحدث باسم الشركة سيكوناثي مانتشانتشا في رسالة نصية اليوم الخميس، إن المجموعات في 6 محطات تعمل بالفحم "سدت الطرق المؤدية إلى بعض محطات الطاقة وهو ما يعيق حركة الأفراد والسلع إلى المحطات أو خارجها".

وأضاف: "وعلى الرغم من أنه تم الإبلاغ عن بعض حوادث الترويع، يعتبر المحتجون سلميين إلى حد كبير في هذه المرحلة".

ويضيف هذا التطور ضغطا على المحطات الحكومية غير القادرة بالفعل على الوفاء بمطالب الكهرباء واضطرت لتنفيذ انقطاعات، تحت السيطرة، للكهرباء لمنع الشبكة من الانهيار التام.

وصلت إسكوم التي تولد أغلب الطاقة في البلاد، إلى حالة من الجمود مع النقابات العمالية في محادثات الأجور في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وانهارت آخر مفاوضات رئيسية أجرتها الشركة في 2018 وتحولت إلى تظاهرات عمالية -واعتبرت غير قانونية لأن محطات الكهرباء تقدم خدمة أساسية- وهو ما أسفر عن نقص في الكهرباء. ثم جرى توقيع اتفاق لمدة ثلاث سنوات لزيادة الأجور لما يصل إلى 7.5% سنويا.