سيمنس تفوز بعقد جديد لتزويد أمتراك الأمريكية بـ50 قاطرة

أعلنت شركة سيمنس موبيليتي لخدمات السكك الحديد، اليوم الخميس، أن شركة السكك الحديد الوطنية الأمريكية "أمتراك" طلبت 50 قاطرة شحن من الشركة الألمانية.



ويأتي الطلب استكمالا لآخر أولي يشمل عدد 75 قاطرة في عام 2018، حيث دخلت أول قاطرة للخدمة في فبراير الماضي. وأشارت الشركة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى ملياري دولار، بما في ذلك العقد الأصلي، وقيمته 850 مليون دولار.



وقالت سيمنس موبيليتي إن قاطرت أيه إل سي-42 يتم إنتاجها بمصنع الشركة للسكك الحديد في أمريكا الشمالية، في ساكرامينتو بولاية كاليفورنيا.



ويتم تصميم القاطرات الجديدة "إل سي-42 " لصالح أمتراك، للمسافات الطويلة بطاقة مشحونة تبلغ قوتها 4200 حصان. وستحل بالأساس محل قاطرات أمتراك بي 40 وبي42 التي تعمل بالديزل والكهرباء.