إيقاف أعمال بناء مخالفة بالمشروع الأمريكي في حلوان

شن اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية بالمتابعة الميدانية ووحدة الرصد، حملة للتصدي لأعمال بناء مخالفة بمنطقة المشروع الأمريكي بمجاورة ٨ بلوك ١٣ في القطعة ٣٣ بحى حلوان، جنوب محافظة القاهرة، مؤكداً مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأشار طوبار، اليوم الجمعة، إلى التنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد، مشدداً على تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون لعدم ظهور المباني العشوائية من جديد.

وأكد رئيس حي حلوان، الاستجابة السريعة لأي شكاوي واردة من الأهالى، موجهاً فرق المتابعة الميدانية والجهات المختصة بفرع هيئة النظافة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الشوارع والميادين لاستقبال عيد أيام الأضحى.