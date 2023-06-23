بوتافوجو يعزز صدارته للدوري البرازيلي

عزز فريق بوتافوجو موقعه في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بعدما تغلب على كويابا 1 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) في المرحلة الحادية عشر من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، تغلب براجانتينو على فلامنجو 4 / صفر وإنترناسيونال على كوريتيبا 1 / صفر وجوياس على فاسكو دي جاما 1 / صفر وجريميو على أمريكا مينيرو 3 / 1 .

وحسم بوتافوجو مباراته أمام كويابا بهدف وحيد سجله تيكينهو سواريز من ضربة جزاء في الدقيقة 60 .

وارتفع رصيد بوتافوجو إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط أمام بالميراس صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كويابا عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وتغلب براجانتينو على فلامنجو بأربعة أهداف نظيفة سجلها إدواردو سانتوس وهنري موسكيرا (الهدفان الثاني والرابع) وأليراندرو في الدقائق 40 و49 و76 و81 .

وارتفع رصيد براجانتينو إلى 17 نقطة في المركز اثامن بينما تجمد رصيد فلامنجو عند 19 نقطة في المركز الرابع.

كذلك تغلب جريميو على أمريكا مينيرو 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث ويتجمد رصيد أمريك مينيرو عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.

وتقدم أمريكا مينيرو بهدف سجله دانيلو افيلار في الدقيقة 25 ثم شهدت الدقيقة 35 طرد زميله إيدير لحصوله على الإنذار الثاني، وتعادل جريميو في الدقيقة 40 بهدف سجله ماثيوس فرناندو كافيشيولي لاعب أمريكا مينيرو بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني، حسم جريميو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما ماتياس فيلاسانتي ولويس سواريز في الدقيقتين 61 و69 .

وتغلب إنترناسيونال على كوريتيبا بهدف وحيد سجله بيدرو هنريكي من ضربة جزاء في الدقيقة 66 ليرتفع رصيد إنترناسيونال إلى 17 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد كوريتيبا عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.

كذلك تغلب جوياس على فاسكو دي جاما بهدف وحيد سجله إيفرتون موريلي في الدقيقة 73 .

وارتفع رصيد جوياس بذلك إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر بينما تجمد رصيد فاسكو دي جاما عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.