قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حالة البحر هادئة والرايات الخضراء مرفوعة في شواطئ القطاع الشرقي، وحمراء في شواطئ القطاع الغربي والعجمي، مشيرا إلى أن نسب الإشغال اليوم على الشواطئ لا تتعدى 25%.

وأكد عبد الرازق، أن حالة البحر آمنه، موضحا أن الرايات الخضراء تسمح بالنزول للمياه، واللون الأصفر يعني حالة البحر غير مستقرة نسبيا، وتسمح بالنزول، ولكن مع أخذ الحذر، واللون الأحمر معناه أن حالة البحر لا تسمح بنزول المياه، خاصة إذا كنت لا تجيد السباحة ويفضل الالتزام بالمساحة المحددة للسباحة.