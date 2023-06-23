 أردوغان ونتنياهو يعتزمان اللقاء لتهدئة حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل - بوابة الشروق
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أردوغان ونتنياهو يعتزمان اللقاء لتهدئة حدة التوتر بين تركيا وإسرائيل

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 11:32 ص

أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يتلقيان الشهر المقبل، في محاولة لتحسين العلاقات الفاترة بين بلديهما منذ فترة طويلة.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر، يزداد التعاون بين تركيا وإسرائيل في مجالات تشمل السياحة والتجارة وتسعى الدولتان إلى بدء تصدير الغاز الإسرائيلي لتركيا بعد أكثر من عقد من التوترات.

ووصلت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى أدنى مستوياتها بعدما داهمت إسرائيل أسطول الحرية التركي الذي كان متجها إلى قطاع غزة في 2010. ولم تُستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة إلا في أغسطس من العام الماضي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن تعطل سلاسل التوريد وأسواق السلع إثر الغزو الروسي لأوكرانيا يوفر حافزا جديدا لإصلاح العلاقات.

يشار إلى أن لتركيا وإسرائيل- كانتا يوما حليفتين عسكريتين- لهما مصالح مشتركة في أذربيجان، حيث تدعمان مطالبها الإقليمية ضد أرمينيا، وترسلان طائرات مسيرة لمساعدة باكو.


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