أصحاب التأثير والثقل السياسى في الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يعلنون خوضهم سباق زعامة الحزب

أعلن الأعضاء من أصحاب التأثير والثقل السياسى في حزب سلطة الشعب الحاكم فى كوريا الجنوبية عن ترشحهم لمنصب زعيم الحزب اليوم الأحد، لبدء السباق الذي يمكن أن يحدد علاقات الحزب مع الرئيس يون سيوك - يول.

وعقدت النائبة لخمس دورات "نا كيونج - وون" مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خوضها للسباق في الساعة الواحدة ظهرا، وكذلك رئيس لجنة الطوارئ السابق للحزب هان دونج-هون، ووزير الأراضي والنقل والبنية التحتية السابق "وون هي-ريونج" في الساعة الثانية، والثالثة ظهرا على التوالي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن نا كيونج – وون قولها في المؤتمر الصحفي اليوم الأحد إنها ستعمل على تجديد الحزب بالكامل لمساعدته على البقاء في السلطة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضافت أنها لن تترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أنها ستجعل حلم إعادة فوز المحافظين في الانتخابات الرئاسية حقيقة، وشددت على التزامها بإدارة الحزب بطريقة محايدة دون التأثر بالطموحات الشخصية.

أوضح هان دونج – هون، عند الإعلان عن خوضه للسباق، أن مسؤولية الهزيمة الساحقة للحزب في الانتخابات البرلمانية تقع على عاتقه، وسيستخدم تجربة الهزيمة كأساس للتغيير والانتصار وإعادة فوز المحافظين بالسلطة.

وأضاف: "سأعيد تأسيس العلاقات بين الحزب والحكومة بطريقة أفقية، ويجب على الحزب أن يتعاون بإخلاص مع الحكومة، لكنني لن أتردد في تقديم الضوابط والانتقادات والاقتراحات المعقولة للتغيير عند الضرورة" وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب.

وقال وون هي-ريونج إنه سيحاول العمل من أجل نجاح الإدارة الحالية لـ يون سيوك – يول. وأضاف "أنا والرئيس نثق ببعضنا البعض، وسأنقل آراء الحزب والشعب إلى الرئيس يون دون زيادة أو نقصان".

ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرا وطنيا في يوم 23 يوليو لانتخاب زعيم جديد، في أعقاب هزيمته الساحقة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوم 10 أبريل. وقد استقال "هان"، الذي قاد الحزب خلال حملة الانتخابات، مباشرة بعد الهزيمة لتحمل المسؤولية.