إندونيسيا واليابان تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال السيارات

التقى وزير الصناعة الإندونيسي أجوس جوميوانج كارتاساسميتا مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كين سايتو في طوكيو، لبحث إمكانية زيادة التعاون في الصناعة التحويلية، وخاصة السيارات.

وقالت وزارة الصناعة في بيان صحفي اليوم الأحد إن كارتاساسميتا أعرب عن تقديره لشركات صناعة السيارات اليابانية لاستمرارها في القيام بأنشطتها بإيجابية، بما في ذلك تعزيز مشاركتها في النظام البيئي لصناعة السيارات في إندونيسيا من خلال إشراك الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ظل الظروف الإيجابية، شجع الوزير الإندونيسي على زيادة التعاون مع اليابان للمشاركة في تطوير النظام البيئي للسيارات الكهربائية في إندونيسيا.

كما سلط الوزير الضوء على الفرصة الكبيرة لصناعة السيارات اليابانية للمشاركة في سد فجوة امتلاك الفرد للسيارات في إندونيسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" عنه القول "في الوقت الحالي، يبلغ معدل امتلاك السيارات في إندونيسيا 99 سيارة لكل ألف نسمة، أعتقد أنه في المستقبل القريب، يمكن زيادة هذه النسبة إلى 150 سيارة لكل ألف نسمة".

من جانبه، رحب سايتو بأفكار زيادة التعاون بين البلدين والتي نقلها نظيره الإندونيسي كارتاساسميتا.

وفيما يتعلق بالتعاون مع إندونيسيا في مجال صناعة السيارات، اعترف أن إندونيسيا تعد قاعدة مهمة لإنتاج وصادرات السيارات اليابانية. وقال إن استثمار شركات صناعة السيارات اليابانية في إندونيسيا يقدم فوائد لكل من البلدين.