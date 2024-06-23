مخرج «إبن الأيه»: قدمنا عرضا موسيقيا يناقش معاناة الأطفال المهمشين

قدمت فرقة بيت ثقافة الشيخ زايد بالإسماعيلية العرض المسرحي "ابن الإيه" إخراج أحمد كمال، مساء أمس السبت، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم في دورته الـ46، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

تدور أحداث العرض في مصر خلال حقبة الأربعينيات، ويناقش معاناة الأطفال المهمشين الذين يزدريهم المجتمع، من خلال قصة "جابر" الذي ينشأ بملجأ ويواجه الكثير من الصعوبات عقب خروجه، ويفضل البقاء مع المهمشين حتى بعد أن يتفاجأ بأنه حفيد أحد الأثرياء.

العرض ينتمي لفئة العروض الموسيقية الـ"لايف"، ويتميز بالحوار المُغنّى، وتوظيف صحيح للديكور المصنوع من الكراتين، إلى جانب آداء الممثلين وحركة كل عناصر العرض الموظفة في نسيج واحد.

وأشار الكاتب سامح عثمان مُعد النص، إلى أن العرض عن رواية "أوليفر تويست" للكاتب الإنجليزي تشارلز ديكنز، وتصور أحداثه فترة مجتمع "الكوزموبوليتان" التي جمعت أطياف وثقافات متعددة، عكست التنوع الموسيقي، لذا تم تقديم العرض في قالب دراما كوميدية مغناة.



وأضاف المخرج أحمد كمال، أن النص يناقش فكرة اغتيال براءة الطفولة في شكل كوميديا سوداء، وتم معالجته دراميا ليصبح قريبا من المجتمع، مؤكدا أن الجوع يحول العصفور البريء لنسر جارح، وأننا قدمنا عرض ميوزيكال بروح مصرية يناقش معاناة الأطفال المهمشين.

"ابن الإيه" إعداد مسرحي وأشعار سامح عثمان، استعراضات وسام الطحاوي، إضاءة شادي عزت، تأليف موسيقى وألحان محمد عاصم، مخرج منفذ أحمد صلاح، ديكور وملابس محمد علي.

أداء تمثيلي عبدالرحمن وصفي، رافي مجدي، أحمد السيد، سعاد سكر، محمد إسماعيل، أحمد الحمامي، هنا مختار، أمنية محمد، بودة مجدي، عبدالإله رزق، هبه عمر، عبدالرحمن خالد، محمد الشبراوي، سلمى فاضل، كريم صالح، سيف يوسف، هند ناصر، بافلي سامح، مصطفى العركي، أحمد رجب، عبدالوهاب محمد، ندى ياسر، آية محمد، يوسف مهدي، كريم شطا، محمد بكر، هنا فرغلي، مارتينا عادل، وأحمد حسن.

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الكاتب الدكتور ياسر علام، المخرج الدكتور جمال ياقوت، الفنان أيمن الشيوي، المؤلف الموسيقي وليد الشهاوي، ومصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان.

وتقيم المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية، الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.