اليونسكو تعلن ترميم 868 منزلا تاريخيا في اليمن

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من ترميم 868 منزلا تاريخيا في اليمن.

وقالت المنظمة في منشور عبر منصة إكس "تم ترميم أكثر من 868 منزلا تاريخيا في مدن صنعاء وعدن وزبيد وشبام في اليمن، ضمن مبادرة مموّلة من الاتحاد الأوروبي".

وأضافت المنظمة أن "هذه الجهود تسهم في توفير الاستقرار للأسر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية اليمنية".

وكانت المنظمة قد أطلقت مشروعا لترميم المباني الأثرية في عدد من مدن اليمن، وبدأ في عام 2019.

وخلال هذه الفترة تم توفير فرص عمل لآلاف من الشباب اليمني الذين عملوا في مشروع ترميم المباني القديمة.