أحمد الشرع يعزي أسر ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

قدم الرئيس السوري أحمد الشرع، تعازيه لأسر الذين قضوا في التفجير الذي وقع في كنيسة مار إلياس أمس الأحد في حي دويلعة جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت رئاسة الجمهورية السورية، عبر موقعها على مواقع التواصل، أن الرئيس الشرع تقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسر من قضوا بالتفجير الإجرامي الذي أصاب جميع الشعب السوري، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد بيان الرئاسة السورية، أن هذه الجريمة البشعة التي استهدفت الأبرياء الآمنين في دور عبادتهم تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة - حكومة وشعبا - في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا.

وأضاف الرئيس السوري: "نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله، ونعاهد المكلومين بأننا سنواصل الليل بالنهار مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، نسأل الله أن يمنح أهلنا الصبر والسلوان، وأن يشفي جرحانا، وأن يحفظ سوريا الحبيبة من كل مكروه".

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة، عقدا جلسة طارئة؛ للوقوف على آخر مجريات التحقيقات المتعلقة بالتفجير الإرهابي الغادر، الذي وقع يوم أمس في كنيسة القديس مار إلياس بدمشق.