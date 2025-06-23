سوريا: توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الهجوم على كنيسة مار إلياس في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، توقيف عدد من المشتبه بتورطهم في الهجوم على الكنيسة في العاصمة دمشق.

وقالت الوزارة في بيان، مساء الاثنين، إنه تم توقيف مشتبه بتورطهم في التفجير الانتحاري الذي استهدف كنيسة في دمشق وأوقع 25 قتيلا على الأقل، وفق وكالة فرانس برس.

من جانبه، صرح وزير الداخلية أنس خطاب بأن التوقيفات جاءت في إطار عمليات طالت خلايا لتنظيم داعش.

وأفادت الوزارة بإلقاء القبض على عدد من المتورطين في الهجوم على كنيسة مار الياس في حي الدويلعة، نتيجة عمليات دقيقة في ريف دمشق استهدفت مواقع لخلايا إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش.

وكانت مصر قد أدانت التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، تقدمت مصر بخالص تعازيها للشعب السوري ولأسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وجددت مصر التأكيد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتصدى للأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.