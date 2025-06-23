وزير الخارجية الإسباني: مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل

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قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الاثنين، إن مدريد ستطلب من الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة المباعة لإسرائيل ومعاقبة الأفراد المناهضين لحل الدولتين.

وأضاف ألباريس، أن إسبانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع إسرائيل، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأوضح وزير الخارجية الإسباني، أنه سيطلب من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن "يقولوا لا للحرب ونعم للدبلوماسية".

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة الأمريكية، شنت عدوانا عسكريا جويا مباشرا ضد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الاستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.