وصف اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، الصراع الإيراني- الإسرائيلي بأنه دخل مرحلة «تكسير العظام»، مشيرا إلى أن الطرفين لجأ إلى ضربات نوعية ومؤلمة ولكن بوتيرة أقل كثافة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» مساء الإثنين، إن المواجهات المتبادلة شهدت تحولا استراتيجيا، مشيرا إلى اتباع ما يعرف عسكريا بـ «الاقتصاد في استخدام القوة»، لافتا إلى أن الاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بات في «حالة شلل تام؛ لكن الآلة الإعلامية تتحفظ على إعلان كل هذا الدمار والخسائر».

واستشهد بانخفاض الضربات الإسرائيلية من 200 طائرة إلى حوالي 30 طائرة، فيما قلصت إيران قصفها من 200 صاروخ في الدفعة الواحدة إلى ما بين 20 إلى30 صاروخا يوميًا؛ لكنها أصبحت تستهدف مواقع حيوية ومؤلمة مثل المطارات، محطات الكهرباء، المقرات الأمنية، ومحطات الوقود، بهدف «إيجاع» الطرف الآخر.

وأضاف أن إيران نجحت في استخدام «تكتيكات وصواريخ انشطارية جديدة» تمكنت من خلالها من ضرب العمق الإسرائيلي أحدثت تأثيرا كبيرًا على الداخل الإسرائيلي الذي أصبح يقضي أكثر من نصف يومه في الملاجئ والهروب بحرًا أو جوًا.

وتعليقا على مستقبل المواجهة، أشار إلى أن «إيران قادرة على تحمل مواجهة طويلة الأمد»، مشيرا إلى اعتماد إيران على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتحمل طول مدة هذه العمليات وكثافتها.

وتوقع أن إيران لن تقدم على مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، عبر إغلاق مضيق هرمز، لأنها «ليست بهذا الغباء».

واعتبر أن الهدف الإيراني يتمثل حاليًا في «حفظ ماء الوجه» عبر توجيه ضربات مؤثرة، فيما تسعى إسرائيل إلى إضعاف النظام الإيراني داخليًا.