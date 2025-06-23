جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 20 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية

قال شهود ومصادر فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم الاثنين، أكثر من 20 فلسطينيا خلال مداهمات نفذها في عدة مناطق بالضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وقاصرون.

وتركزت الاعتقالات، بحسب المصادر، في مدينتي الخليل ورام الله، حيث تم توقيف 11 شخصا في كل مدينة خلال عمليات دهم وتفتيش لمنازل خاصة، أفادت تقارير بأنها اتسمت بالعنف وأسفرت عن أضرار مادية في الممتلكات، إضافة إلى تعرض عدد من المعتقلين للضرب أثناء احتجازهم.

وفي بلدة بيرزيت شمال رام الله، اعتقلت القوات الإسرائيلية سلامة قطاوي، وهو أسير سابق أُفرج عنه في صفقة تبادل سابقة، إلى جانب ثلاثة من أبنائه. وفي الخليل، شملت الحملة اعتقال نشطاء من بلدات بني نعيم وتفوح وبيت عوا.

وشهدت مناطق أخرى في قلقيلية ونابلس وبيت لحم وجنين اقتحامات مماثلة، تخللتها عمليات تفتيش واحتجاز ميداني، فيما انتشر الجيش الإسرائيلي بكثافة على بعض الطرق الرئيسية وأقام حواجز مؤقتة، خاصة في محيط الخليل.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية ودولية إن عدد المعتقلين الفلسطينيين ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، وتتهم إسرائيل بتنفيذ العديد من عمليات التوقيف دون أوامر قضائية، وبارتكاب انتهاكات بحق القصر والمعتقلين السابقين.