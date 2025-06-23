إغلاق المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت محافظة القدس، إلى أن الاحتلال بهذا الإجراء، يحاول فرض سيطرته على المسجد الأقصى وطمس هويته الإسلامية عبر منع المصلين من دخوله وتأدية الصلوات في باحاته.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القديم في المسجد الأقصى مساء أمس الأحد، وعبثت بمحتوياته بعد كسر الخزائن، وتفتيش المكان بوحشية.

واعتقلت قوات الاحتلال، خلال الاقتحام، أربعة من حراس المسجد الأقصى، وهم: "محمد عرباش، ورمزي الزعانين، وباسم أبو جمعة، وإياد عودة".