إسرائيل: هجمات إيران لم تتوقف ونركز هجماتنا على الحرس الثوري

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- متحدث الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قال إن الطائرات تحلق حاليا فوق مناطق إطلاق الصواريخ في إيران

قال متحدث الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، الاثنين، إن هجمات طهران الصاروخية على إسرائيل لم تتوقف رغم العدوان الذي تشنه تل أبيب على إيران منذ 11 يوما.

وأضاف ديفرين بمؤتمر صحفي في تل أبيب، أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تعمق هجماتها على منطقة العاصمة الإيرانية طهران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري".

واستدرك قائلا: "رغم انخفاض عدد عمليات الإطلاق في الأيام الأخيرة، إلا أن الهجمات الإيرانية لم تنته بعد، نراقب مواقع الإطلاق من إيران باتجاه إسرائيل".

وادعى بأن الجيش الإسرائيلي يحلل مناطق الإطلاق من إيران بشكل منهجي، ويحدث خطط الهجوم، ويحسن الدفاعات.

وتابع: "باستخدام هذه الطريقة، هاجمنا هذا الصباح وسط إيران في قاعدة راد حمش، حيث هاجمنا منصتين لإطلاق الصواريخ كانتا جاهزتين للإطلاق الفوري".

وزعم ديفرين أنه "جرى مهاجمة وإتلاف كل القواعد التي رُصدت عمليات الإطلاق منها منذ بداية العملية" في 13 يونيو الجاري.

وقال: "نواصل مهاجمة سلسلة إنتاج الصواريخ بأكملها، من الصاروخ إلى منصة الإطلاق، وأيضا الصواريخ التي ستستخدم في المستقبل".

وادعى متحدث الجيش أن الطائرات الإسرائيلية تحلق حاليا فوق مناطق إطلاق الصواريخ في إيران.

وعن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن العدوان على إيران، قال ديفرين: "يجب أن نقول إن الأمريكيين ضربوا يوم الأحد مواقع نووية وهاجموها وألحقوا بها أضرارا كبيرة".

وأضاف: "في الأشهر والسنوات الأخيرة، وخاصة منذ بدء العملية، كنا على تنسيق وثيق مع الجيش الأمريكي، ويتحدث كبار المسئولين في الجيش الإسرائيلي مع نظرائهم الأمريكيين".

وصباح اليوم، أطلقت إيران نحو 15 صاروخا على شمال ووسط وجنوب إسرائيل، مع تسجيل سقوط صواريخ في 4 مواقع على الأقل، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

وعقب ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب ستواصل هجماتها على إيران "بكل قوة".

ونقلت القناة عن كاتس قوله: "يهاجم الجيش الإسرائيلي الآن بقوة غير مسبوقة، أهدافا للنظام (الإيراني) وأجهزة قمع حكومية في قلب طهران".

وأضاف: "مقابل كل طلقة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، سيُعاقب الديكتاتور الإيراني (في إشارة إلى مرشد الثورة علي خامنئي)، وستستمر الهجمات بكل قوة"، وفق تعبيره.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإستراتيجية في إيران.



