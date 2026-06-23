ألفاريز: طلبت الرحيل من أتلتيكو مدريد

اعترف خوليان ألفاريز، مهاجم منتخب الأرجنتين ولاعب أتلتيكو مدريد، بأنه طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن القرار جاء بعد مناقشات مع مسؤولي النادي.

وقال ألفاريز في تصريحات لشبكة ESPN: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأمر بشكل موسع، لكنني في الوقت نفسه لا أستطيع إخفاء الحقيقة، فأنا أحاول دائمًا أن أكون شخصًا صادقًا".

وأضاف: "تحدثت مع مسؤولي أتلتيكو مدريد، وأعتقد أن أفضل حل لجميع الأطراف هو رحيلي خلال الفترة المقبلة".

واختتم الدولي الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: "أريد تحقيق حلمي، ولذلك أرى أن الرحيل هو الخطوة الأنسب في هذه المرحلة".

وتفتح تصريحات ألفاريز الباب أمام العديد من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.