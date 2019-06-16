محافظ المنيا: أنشطة وخدمات متنوعة لقوافل المواطنة بـ34 قرية

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة أنهت أعمال لجنة المواطنة بـ 34 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، من إجمالي 44 قرية تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية، الذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.



وأضاف المحافظ، أن القطاعات الخدمية التي شاركت في الفعاليات ضمت (مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين ومكتبة مصر العامة والثقافة والمجلس القومي للمرأة)، حيث تأتى تلك الأنشطة في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى.



وأنهت قرية كوم اللوفي التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي بني غني بمركز سمالوط فاعليات المبادرة، وتم تنفيذ نشاط فني وثقافي إطلاعي من قبل مكتبة مصر العامة بالمنيا لعدد 50 طالبًا وطالبة، وكذلك فقرات ثقافية لبيت ثقافة سمالوط ضمت (اكتشاف المواهب لدي الطلائع - تعليم الرسم علي الوجه والورق).



أوضح فضل الجبالي رئيس الوحدة المحلية أنه تم أعمال تشجير ودهان لسور مدرسة التعليم الأساسي بكوم اللوفي، وتنفيذ قافلة بيطرية تضمنت علاج وتحصين 332 رأس ماشية، بالإضافة إلي تسليم مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية والأولي بالرعاية، و2 كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة، مقدمة من عدد من الجمعيات الأهلية، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية وفنية ومنافذ لبيع السلع من قبل مديرية التموين بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم، وتم استخراج 100 بطاقة رقم قومي للسيدات المعيلات والفقيرات بالمجان من خلال المجلس القومي للمرأة.



وأنهت قري اشنين بمركز مغاغة، وباسليوس بمركز بني مزار، وقرية حلوة بمركز مطاي، فاعليات المبادرة.



وتواصل محافظة المنيا جهودها في استكمال عدد من الأنشطة التوعوية حتى أغسطس 2019 بـ 10 قرى بهدف دمج الجميع عناصره وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.