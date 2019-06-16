مواجهات كاترين دينيف وجولييت بينوتش فى افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى

يفتتح المخرج هيروكازو كورى إيدا، الحائز على السعفة الذهبية لمهرجان كان، فاعليات الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائى، هذا العام بفيلمه الجديد «الحقيقة» بطولة كاترين دينيف وجولييت بينوش وإيثان هوك.

هذه هى المرة الأولى منذ عام 2012 التى يختار فيها المدير الفنى لمهرجان فينيسيا ألبرتو باربيرا فيلما من خارج هوليوود كفيلم افتتاح للمهرجان. كانت الافتتاحات الثلاثة الماضية «الرجل الأول» و«تقليص حجم» و«لا لا لاند».

ويدور الفيلم حول أيقونة السينما الفرنسية كاترين دينيف التى تلعب دور مغنية بالسينما الفرنسية اسمها فابيان تخوض مواجهات مع ابنتها، التى تلعب دورها الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، حول نشر مذكراتها، حيث سيتم نشر الحقائق وتسوية الحسابات واعترافات بأسرار، ويشارك فى بطولة الفيلم إيثان هوك.

وقال ألبرتو باربيرا مدير مهرجان فينيسيا فى بيان: «بالنسبة لأول فيلم يقوم بإخراجه خارج بلاده، حظى كورى إيدا بشرف العمل مع اثنتين من أقطاب السينما الفرنسية».

وأضاف: إن اللقاء بين عالم المخرج الأكثر أهمية فى اليابان اليوم وممثلتين محببتين مثل كاترين دينيف وجولييت بينوش أعطى فى الحياة انعكاسا شعريا للعلاقة بين الأم وابنتها ومهنة التمثيل المعقدة».

وفى شكره لمدينة البندقية على اختيارها لافتتاح المنافسة، قال كورى ايدا إنه صور الفيلم على مدى 10 أسابيع فى الخريف الماضى فى باريس. وقال: «الممثلون مرموقون، لكن الفيلم نفسه يروى قصة عائلية صغيرة تحدث بشكل أساسى داخل المنزل». «لقد حاولت أن أجعل شخصياتى تعيش داخل هذا الكون الصغير، بأكاذيبهم، فخرهم، ندمهم، حزنهم، فرحتهم وصالحتهم».

من المقرر أن تعقد نسخة هذا العام فى الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر.