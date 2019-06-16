نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 1280 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، في شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.

ونص القرار على أن تكون تكاليف إصدار بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها على النحو التالي :-

25 جنيها : للخدمات العادية

100 جنيها : للخدمات العاجلة، ويتم التصوير في مراكز التصوير دون الانتقال للمواطن لتصويره.

150 جنيها: للخدمات الخاصة ويتم الانتقال للمواطن لمحل سكنه أو عمله لتصويره على أن تكون 100 جنيها بالنسبة لكبار السن.

25 جنيها: لمأموريات التصوير الجماعي ( مدارس-مصانع-شركات ....)

50 جنيها: لإصدار بطاقة تحقيق الشخصية من خلال التصوير بمأموريات التصوير الجماعي للنوادي.