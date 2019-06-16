افتتاح أول وحدة كلى صناعي للأطفال بمستشفى قنا العام

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، وحدة الكلى الصناعي للأطفال بمستشفى قنا العام؛ لاستقبال الأطفال المصابين بأمراض الفشل الكلوي، بحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، والنائب محمد سعيد الدويك، والنائب محمود عبدالسلام الضبع، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان أن وحدة الكلى الصناعي للأطفال هي الأولى من نوعها بمستشفيات المحافظة، وتضم 5 أجهزة للغسيل الكلوي و5 أسرة، بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون جنيه بتبرع من الشركة المصرية للاتصالات وبتنفيذ بنك الشفاء المصري.

وأكد محافظ قنا أن الوحدة تعد إضافة هامة لمنظومة الصحة بالمحافظة، حيث ستوفر على المواطنين مشقة السفر للمحافظات المجاورة بحثا عن العلاج، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى من أبناء قنا.

كما تابع محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة وأعضاء مجلس النواب وصول سيارة مجهزة ومكيفة لنقل النفايات الطبية الخطرة بقيمة 608 آلاف و500 جنيه، ليصبح إجمالي عدد سيارات نقل النفايات الخطرة بمديرية الصحة 10 سيارات موزعة على الإدارات الصحية بالمحافظة؛ وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.