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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

نديم ناجي
نشر فى : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 يوليه 2019 - 5:11 م

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة النادي الإسماعيلي مساء غدًا الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ 27 في الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويغيب عن الزمالك يوسف أوباما بعد طرده في مباراة الجونة في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، فيما شهدت القائمة عودة عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد غيابه عن مباراة الجونة بسبب تراكم البطاقات.

وجاءت كالأتي:-

في حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح.

 في الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وحازم إمام.

في الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز  ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وابراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد ابراهيم.

في الهجوم: حميد احداد  وعمر السعيد.

 


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