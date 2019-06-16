نايجل فاراج: تنفيذ جونسون لتعهده بإتمام بريكست مسألة حياه أو موت

قال نايجل فارج، زعيم حزب بريكست الجديد المناهض للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على بوريس جونسون الفائز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، تنفيذ وعده بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل.

وأوضح فاراج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنها مسألة حياة أو موت ليس فقط من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنما من أجل مستقبل حزب المحافظين كذلك ".

وتعهد جونسون، رئيس الوزراء المرتقب خلفا لتريزا ماي المنتهية ولايتها في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين، بإتمام تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.

وتم اليوم إعلان فوز جونسون بثلثي أصوات ناخبي حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو في الجولة التي جمعته ووزير الخارجية جيريمي هانت، ما جعله على مسافة خطوة واحدة ويوم واحد من رئاسة الحكومة البريطانية.

وأشاد جونسون برئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي، وتحدث عن "الخدمة الاستثنائية" التي قدمتها للبلاد و"شغفها وتصميمها" في السياسة.

وأضاف: "سننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ... بروح جديدة من الحماس".

من جانبه ، دعا جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إلى إجراء انتخابات عامة، ووصف انتخابات حزب المحافظين بأنها "غير ممثِلة".

وكتب على موقع تويتر: "الخروج من دون اتفاق الذي يتحدث عنه جونسون سيعني شطب وظائف وارتفاع في أسعار السلع والمخاطرة ببيع خدمات الصحة الوطنية لشركات أمريكية في اتفاق ودود مع دونالد ترامب".

وهنأ مسؤولون من الاتحاد الأوروبي جونسون، إلا أنهم لم يضيعوا الوقت وسارعوا للتأكيد على أن التكتل لن يتزحزح عن اتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه مع بريطانيا.

وكتب ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من التكتل، على موقع "تويتر" :"نتطلع للعمل بصورة بناءة (مع رئيس الوزراء بوريس جونسون) عندما يتولى المنصب، لتسهيل التصديق على (اتفاقية الانسحاب) وتنفيذ خروج بريطاني منظم".

وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لين، جونسون وقالت إنها تتطلع إلى علاقة عمل جيدة معه.

وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جونسون وقال في تغريدة له على موقع تويتر، :"تهانينا لبوريس جونسون لكونه سيصبح رئيس الوزراء الجديد للمملكة المتحدة. سيكون عظيما!"

وهنأ وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت منافسه بوريس جونسون على فوزه بزعامة حزب المحافظين الحاكم خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وكتب هانت، الذي من غير المتوقع أن يبقى في منصبه عندما يعلن جونسون مجلس وزرائه الجديد غدا الأربعاء ، تغريدة قال فيها" أقدم التهانى لبوريس جونسون على الحملة التي خاضها بصورة جيدة".

وأضاف" سوف تكون رئيس وزراء عظيما لبلادنا في هذه اللحظة الحرجة".

وهنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خليفتها في زعامة حزب المحافظين الحاكم بوريس جونسون، وحثته على "العمل معا لتنفيذ خروج من الاتحاد الأوروبي بصورة تفيد المملكة المتحدة بأكملها".

كما طالبت ماي، خليفتها بضمان "إبعاد المحافظين لزعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن عن الحكومة".

وأضافت: "سوف تحظى بدعمي الكامل من المقاعد الخلفية للبرلمان".